Tvzap.it - Sport italiano in lutto, la campionessa muore sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Brutto risveglio quello odierno per il mondo delloe non solo. Laitaliana giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore lasciando un profondo senso di vuoto. Non è chiaro il motivo del decesso, l’atleta eralaquando si è accasciata ed è deceduta in pochi istanti. Tanti i messaggi di cordoglio di chi la seguiva e la conosceva. Leggi anche: Calcio in, l’ex campione stroncato da un infarto a 35 anni Leggi anche: “Eccola, è lei”: scomparsa l’11 ottobre, il tragico ritrovamento LalaAveva solo 33 anni Valentina Sergi, pallavolo salentina quando, per cause ancora da chiarire è deceduta. Valentina è stata trovata senza vita ieri nel suo appartamento.