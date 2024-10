Sanità: 1 milione di italiani soffre di scompenso cardiaco (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia, oltre un milione di persone vive con scompenso cardiaco, una malattia cronica in costante aumento. Si prevede che circa un anziano su quattro svilupperà questa patologia, che rappresenta la principale causa di ospedalizzazione tra gli over 65 a livello globale. Nonostante le nuove cure promettenti, la loro adozione rimane limitata. Oggi e domani, una convention nazionale dei centri Anmco a Milano riunisce esperti per discutere delle innovazioni terapeutiche e delle migliori strategie di implementazione. Lo scompenso cardiaco è una condizione che si aggrava con l’età, con tassi di mortalità preoccupanti: circa il 3-5% dei pazienti muore in ospedale, percentuale che sale al 25% entro il primo anno e al 50% entro tre anni. .com - Sanità: 1 milione di italiani soffre di scompenso cardiaco Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia, oltre undi persone vive con, una malattia cronica in costante aumento. Si prevede che circa un anziano su quattro svilupperà questa patologia, che rappresenta la principale causa di ospedalizzazione tra gli over 65 a livello globale. Nonostante le nuove cure promettenti, la loro adozione rimane limitata. Oggi e domani, una convention nazionale dei centri Anmco a Milano riunisce esperti per discutere delle innovazioni terapeutiche e delle migliori strategie di implementazione. Loè una condizione che si aggrava con l’età, con tassi di mortalità preoccupanti: circa il 3-5% dei pazienti muore in ospedale, percentuale che sale al 25% entro il primo anno e al 50% entro tre anni.

