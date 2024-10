Lanazione.it - Modifiche alla circolazione e alla sosta da lunedì

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Lavori stradali con divieto dicon rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso da28 ottobre in orario 8,30 – 17,30. Fino a giovedì 31 ottobre in località Fontiano in corrispondenza del civico 44/D per 20 metri, fino a sabato 2 novembre in via Carlo Pisacane tra i civici 87 e 89, in via Genova tra i civici 18/b e 22, a Rigutino sud tra i civici 27 e 31, in località Libbia tra i civici 12/b e 13, fino a4 novembre in via Romana tra i civici 163 e 175. Esteso fino a domenica 3 novembre il divieto per i pedoni di utilizzare i tratti di marciapiede a Ceciliano dall’intersezione con la S.R. 142 fino al civico 103 di località Casenuove e dal civico 65/C per una lunghezza di 20 metri. Orario 8,30 – 17,30.