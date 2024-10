La collab più attesa dalle cool girls questa stagione è qui (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il brand danese amatissimo dalle it-girl Ganni e il simbolo dello stile britannico Barbour di nuovo insieme: la loro terza collaborazione uscirà presto. La tradizione british si rinnova grazie al tocco contemporaneo di uno dei brand più amati dei social, ricercato ma al contempo accessibile e pop. questa nuova collezione, in uscita il 30 ottobre 2024, presenta nove capi di outwear che reinterpretano i capi statement di Barbour puntando su stampe e dettagli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025. Da un lato il classico: trench, tartan, e giacche da esterno. Dall’altro lato uno spirito giovanile, tradotto in stampe animalier, loghi neon e dettagli sportwear. Il tutto in materiali sostenibili. Dopo il successo delle collezioni passate, Ganni x Babrour 3. Amica.it - La collab più attesa dalle cool girls questa stagione è qui Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il brand danese amatissimoit-girl Ganni e il simbolo dello stile britannico Barbour di nuovo insieme: la loro terzaorazione uscirà presto. La tradizione british si rinnova grazie al tocco contemporaneo di uno dei brand più amati dei social, ricercato ma al contempo accessibile e pop.nuova collezione, in uscita il 30 ottobre 2024, presenta nove capi di outwear che reinterpretano i capi statement di Barbour puntando su stampe e dettagli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025. Da un lato il classico: trench, tartan, e giacche da esterno. Dall’altro lato uno spirito giovanile, tradotto in stampe animalier, loghi neon e dettagli sportwear. Il tutto in materiali sostenibili. Dopo il successo delle collezioni passate, Ganni x Babrour 3.

