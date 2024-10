Giovane paralizzato dopo un incidente, commercianti raccolgono fondi per aiutarlo: ma i soldi vengono rubati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da un lato la solidarietà, dall'altro il gesto senza scrupoli. A Taormina qualcuno ha rubato parte dei fondi raccolti da commercianti e cittadini per aiutare il Giovane Ivan Palmeri, rimasto paralizzato dopo un incidente stradale. La raccolta era stata avviata dall'associazione "Un sorriso per Messinatoday.it - Giovane paralizzato dopo un incidente, commercianti raccolgono fondi per aiutarlo: ma i soldi vengono rubati Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da un lato la solidarietà, dall'altro il gesto senza scrupoli. A Taormina qualcuno ha rubato parte deiraccolti dae cittadini per aiutare ilIvan Palmeri, rimastounstradale. La raccolta era stata avviata dall'associazione "Un sorriso per

Taormina, giovane paralizzato dopo un incidente: i commercianti avviano una raccolta fondi, ma i soldi vengono rubati - "Siamo senza parole, per noi è una disgrazia e ci sono persone che ci speculano sopra" commenta con amarezza Salvatore Palmeri, papà di Ivan ... (messina.gazzettadelsud.it)