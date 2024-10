Usa, la denuncia dell’ex modella: «Donald Trump mi ha molestata nel 1993» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Donald Trump mi ha molestata nel 1993». Lo ha denunciato l’ex modella Stacey Williams, citata dal Guardian. L’abuso sarebbe avvenuto durante un «gioco perverso» con Jeffrey Epstein, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni ’90 ha raccontato di aver conosciuto l’ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso Epstein. Quest’ultimo, a detta della modella, era interessato a lei: i due si sono, inoltre, frequentati senza impegno per alcuni mesi. Ma la presunta molestia sarebbe avvenuta alcuni mesi dopo durante un incontro tra i tre alla Trump Tower. La Trump Tower Lì il tycoon l’avrebbe «tirata verso di sé – sottolinea al quotidiano britannico – e ha iniziato a palpeggiarmi». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) «mi hanel». Lo hato l’exStacey Williams, citata dal Guardian. L’abuso sarebbe avvenuto durante un «gioco perverso» con Jeffrey Epstein, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. La donna, che ha lavorato comeprofessionista negli anni ’90 ha raccontato di aver conosciuto l’ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso Epstein. Quest’ultimo, a detta della, era interessato a lei: i due si sono, inoltre, frequentati senza impegno per alcuni mesi. Ma la presunta molestia sarebbe avvenuta alcuni mesi dopo durante un incontro tra i tre allaTower. LaTower Lì il tycoon l’avrebbe «tirata verso di sé – sottolinea al quotidiano britannico – e ha iniziato a palpeggiarmi».

