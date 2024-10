Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 17:10 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi Trapani 5 Stelle Conte licenze Grillo tracciando il contratto di collaborazione da €300000 l’anno che lega il movimento il suo fondato è Beppe Grillo è responsabile di una contro comunicazione che fa venire meno le ragioni di ordine contrattuali dice il presidente del MoVimento 5 Stelle in un’intervista realizzata per il nuovo libro di Bruno Vespa Grillo ha rivendicato il compenso come garante anche nelle Ultime lettere che mi ha scritto Io non ho accettato che ho sbagliato per questa funzione che un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione aggiunge con te che sottolinea come rapporto 3266 inclinato in modo irreversibile che un fondatore Batta contro la sua comunità mi rattrista la vicenda Spanò è una piccola parte dell’inchiesta in onda domenica ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 17:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi Trapani 5 Stelle Conte licenze Grillo tracciando il contratto di collaborazione da €300000 l’anno che lega il movimento il suo fondato è Beppe Grillo è responsabile di una contro comunicazione che fa venire meno le ragioni di ordine contrattuali dice il presidente del MoVimento 5 Stelle in un’intervista realizzata per il nuovo libro di Bruno Vespa Grillo ha rivendicato il compenso come garante anche nellelettere che mi ha scritto Io non ho accettato che ho sbagliato per questa funzione che un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione aggiunge con te che sottolinea come rapporto 3266 inclinato in modo irreversibile che un fondatore Batta contro la sua comunità mi rattrista la vicenda Spanò è una piccola parte dell’inchiesta in onda domenica ...

Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 16 : 10 - romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Franci è dimesso dall’incarico di Capo di Gabinetto del ministero della Cultura che il ministro Giuli gli aveva affidato il 14 ottobre il contesto che si è venuta a creare non privo di credevo di attacchi personali non mi consente di mantenere l’unità di pensiero necessaria per svolgere questo ruolo così importante scrive Spano nella lettera di dimissione mela accettarle dopo averle più volte respinta il ministro della cultura esprime Aspano con tanto li merita per il barbarico clima dimostri ficazione cui è sottoposto in queste ore Giuly si riferisce al Casonato dalle anticipazioni pubblicate dal fatto sulla nuova inchiesta di report che andrà in onda domenica a proposito di una chat di Fratelli d’Italia in cui sarebbero apparsi messaggio Moby contro fa breve colloquio a quattr’occhi tra il Presidente della Repubblica Mattarella premier meloni dopo la riunione del consiglio supremo di difesa al Quirinale il capo dello Stato è la presidente del Consiglio si sono trattenuti per parlare in privato tanti temi caldi che potrebbero essere stati affrontati dallo scontro governo magistratura la vicenda migranti nel centro in Albania è proprio oggi il Presidente della Repubblica ha firmato la manovra per trasmettere all’esame della camera ancora in attesa e le creazioni grandi sui paesi sicuri stretta sulle detrazioni per i redditi oltre €5000 ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli Escluse le spese sanitarie quelle per i mutui della casa aumento di €3 per le pensioni minime bonus bebè da €1000 per i nuclei con ISEE sotto €40000 e Direi per le banche Rinviate le deduzioni delle quote delle valutazioni e perdite dei crediti e dell’avviamento correlate alla DPA differite a rate dall’anno d’imposta successivo per i contratti di 10,85 miliardi in tre anni dalle nomine a partire dal primo gennaio il tetto degli stipendi dei vertici di enti pubblici una settimana in più distrazione per il SuperEnalotto sono le principali misure il governo trasmessi alla camera dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella 2 episodi di corruzione tra privati nel corso di uno dei quali ci sarebbe stata la cessione di una mazzetta da €50000 e quanto emerge dal decreto di perquisizione nei confronti di due procuratori delle società quotate TIM Spa NTT data Italia spa Simone De Rose procuratore di Tim Spa avente funzioni direttive nell’ambito della società si legge riceveva in due occasioni denaro non dovuto dall’ altro soggetto indagato Emilio Graziano procuratore della NTT data in particolare il procuratore di Team riceva €50000 il 22 febbraio scorso quantificata il 15 maggio riparte la versione digitale della patente di guida della tessera sanitaria della carta Europea della disabilità sull’app io a disposizione dei primi 5000 cittadini Dopo 2 anni di lavoro costante discreto il governo ha morso il primo passo verso la realizzazione del sistema it Valle una rivoluzione digitale che andrà a regime nel 2025 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Con delega all’innovazione butti il giudice della sezione civile del tribunale di Taranto accolto ricorso d’urgenza presentato dal Comune di Avetrana con un provvedimento di messa in onda della serie TV Avetrana Qui non è Hollywood sull’omicidio di Sarah Scazzi prevista dal 25 ottobre su Disney Plus il sindaco chiedeva la rettifica della denominazione della serie A sospeso il giudice ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa. (Romadailynews.it)

