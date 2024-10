Lanazione.it - Giro d’Italia, arrivo show. Ieri il sopralluogo tecnico in piazza del Campo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Siena, 24 ottobre 2024 – Sarà unsu scala planetaria che ricalcherà il tracciato finale delle Strade Bianche, poco più di due mesi dopo la celebrazione della ’classica del Nord più a sud d’Europa’, in programma l’8 marzo. Il 18 maggio il palcoscenico sarà tutto per il, come anticipato da La Nazione, con la tappa Gubbio-Siena che nella parte finale transiterà appunto per i percorsi resi celebri da Strade Bianche, da Colle Pinzuto fino al micidiale strappo finale di via Santa Caterina.era in programma ildegli organizzatori, che si sono incontrati con gli uffici comunali. Da mettere a punto ci sono tanti aspetti di una macchina complessa: dal-E con venti squadre, al villaggio commerciale (la cui collocazione deve ancora essere definita), alle aree hospitality all’accoglienza.