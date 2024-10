Ilnapolista.it - Raspadori, lo cercano Atalanta e Milan. Ma il Napoli chiede 30 milioni (Repubblica)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024). Ma il30resta sempre un ibrido. È attaccante della Nazionale, a volte anche titolare (prima dell’esplosione di Retegui), ma nelè confinato in panchina per la terza stagione di fila. Gasperini lo vorrebbe all’ma De Laurentiis non intende svenderlo. Anche illo cerca. In passato si è parlato della Juventus. Ecco cosa scrivenell’edizione on line: Giacomocontinua a essere nei pensieri dell’ma non solo. L’attaccante sta trovando poco spazio neldi Antonio Conte e se le cose non dovessero cambiare, nella sessione invernale potrebbe cambiare maglia.