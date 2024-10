Manovra medici delusi | sciopero 20 11

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 15.55 I sindacati deie degli infermieri hanno proclamato unonazionale per il 20 novembre per protestare contro la legge di bilancio giudicata "deludente". Loè stato convocato dai sindacati deiAnaao e Cimo, e dal sindacato degli infermieri Nursing Up. La"conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto affermato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi", afferma una nota dei sindacati.