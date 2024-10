Italia al lavoro per ricostruire l’Ucraina, Zappia “Faremo il massimo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciata Italiana a Washington ha ospitato una conferenza in collaborazione con l’ambasciata ucraina per mettere in luce la grande sfida di rafforzare l’assistenza internazionale nella guerra contro la Russia. Il focus dell’incontro è stato quello di preservare il patrimonio culturale dell’Ucraina. L’ambasciatrice Italiana Mariangela Zappia ha aperto l’evento che ha fatto da apripista ad una ulteriore conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma nel luglio 2025. “Sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa è in cima all’agenda dell’Italia a livello bilaterale in quanto presidenza del G7, così come ribadito più volte dalla presidente Giorgia Meloni – ha affermato Zappia -. L’Italia ha fatto il massimo e continuerà a farlo”. Unlimitednews.it - Italia al lavoro per ricostruire l’Ucraina, Zappia “Faremo il massimo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciatana a Washington ha ospitato una conferenza in collaborazione con l’ambasciata ucraina per mettere in luce la grande sfida di rafforzare l’assistenza internazionale nella guerra contro la Russia. Il focus dell’incontro è stato quello di preservare il patrimonio culturale del. L’ambasciatricena Mariangelaha aperto l’evento che ha fatto da apripista ad una ulteriore conferenza sulla ricostruzione delche si terrà a Roma nel luglio 2025. “Sostenerecontro l’aggressione russa è in cima all’agenda dell’a livello bilaterale in quanto presidenza del G7, così come ribadito più volte dalla presidente Giorgia Meloni – ha affermato-. L’ha fatto ile continuerà a farlo”.

