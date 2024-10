Infortunati Juventus, allarme per Thiago Motta: altro ko (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tiene banco il capitolo Infortunati in casa Juventus. Restano da valutare le condizioni di Koopmeiners e Nico Gonzalez, i quali continueranno il loro lavoro di recupero in vista dell’imminente ritorno in campo. Occhio, però, al nuovo infortunio e nuovo allarme per Thiago Motta Thiago Motta dovrà fare ancora i conti con la lista Infortunati. Punto interrogativo sui tempi di recupero di Koopmeiners. Il centrocampista olandese sente ancora dolore dopo la frattura leggermente scomposta di una costola, e difficilmente tornerà a disposizione per il match della 9^ giornata contro l’Inter. Le sue condizioni verranno analizzate nelle prossime ore, ma lo staff medico della Juventus non correrà alcun tipo di rischio. Stesso discorso per Nico Gonzalez, alle prese con una lesione muscolare. Tvplay.it - Infortunati Juventus, allarme per Thiago Motta: altro ko Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tiene banco il capitoloin casa. Restano da valutare le condizioni di Koopmeiners e Nico Gonzalez, i quali continueranno il loro lavoro di recupero in vista dell’imminente ritorno in campo. Occhio, però, al nuovo infortunio e nuovoperdovrà fare ancora i conti con la lista. Punto interrogativo sui tempi di recupero di Koopmeiners. Il centrocampista olandese sente ancora dolore dopo la frattura leggermente scomposta di una costola, e difficilmente tornerà a disposizione per il match della 9^ giornata contro l’Inter. Le sue condizioni verranno analizzate nelle prossime ore, ma lo staff medico dellanon correrà alcun tipo di rischio. Stesso discorso per Nico Gonzalez, alle prese con una lesione muscolare.

