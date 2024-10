Gaeta.it - uccisione del comandante dell’Isis in Iraq: il premier al-Sudani annuncia un importante successo antiterrorismo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il primo ministro iracheno, Mohammed al-, ha confermato un significativo traguardo nella lotta contro il terrorismo nel Paese. In una recente operazione condotta nelle montagne Hamrin, situate nel nordest dell', le forze di sicurezza irachene hanno eliminato illocale dello Stato Islamico e otto alti dirigenti del gruppo terroristico. Questo sviluppo rappresenta un passonella strategia del governo iracheno per ridurre la presenzae garantire la sicurezza dei cittadini. l'operazione nelle montagne Hamrin: dettagli e strategia L'operazione che ha portato all'delsi è svolta nelle remote e impervie montagne Hamrin, un'area nota per essere stata un rifugio per vari gruppi militanti nel corso degli anni.