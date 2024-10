Sette decreti entro Natale più la manovra rischio ingorgo alle Camere

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) –da convertire in legge, legge di bilancio e ddl concorrenza da approvareil 31 dicembre. Mancano due mesi alla fine del 2024 ma, prima di mangiare il panettone e stappare lo spumante, maggioranza e governo dovranno passare attraverso unparlamentare che richiederà compattezza e assidua presenza nelle commissioni e in Aula. Non è la prima volta che accade in questa legislatura. Prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, infatti, ida convertire avevano raggiunto quota otto, impegnando senatori e deputati fino alla prima settimana di agosto. E anche per le vacanze di2024 le previsioni non sono buone: come già avvenuto per le prime due manovre economiche del governo Meloni, c’è chi è pronto a scommettere che, anche quest’anno, il Parlamento sarà costretto a riaprire trae Capodanno.