Roma, sgomberato hotel occupato alla Romanina (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato effettuato lo sgombero dell’ex hotel ‘Petra’ di via Sante Vandi, nel quartiere Romanina, a Roma, che era stato occupato la settimana scorsa da un centinaio di cittadini sudamericani. Le operazioni, disposte dalla prefettura di Roma e coordinate dall’ufficio di gabinetto della questura di Roma, sono state effettuate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia locale di Roma Capitale. Alcuni appartenenti alla comunità hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma. Lapresse.it - Roma, sgomberato hotel occupato alla Romanina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato effettuato lo sgombero dell’ex‘Petra’ di via Sante Vandi, nel quartierenina, a, che era statola settimana scorsa da un centinaio di cittadini sudamericani. Le operazioni, disposte dprefettura die coordinate dall’ufficio di gabinetto della questura di, sono state effettuate dPolizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dPolizia locale diCapitale. Alcuni appartenenticomunità hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - latinos sgomberati per la terza volta : in 90 allontanati dall'ex hotel Petra - Terza occupazione nel giro di poche settimane. Rampelli: “Una vera e propria attività di criminalità organizzata che va smantellata per il bene della città”. (Ilgiornale.it)

Sgombero dell’ex hotel ‘Petra’ : la prefettura avvia operazioni nel quartiere Romanina - L’ex struttura ricettiva, situata in via Sante Vandi nel quartiere Romanina, era stata occupata la scorsa settimana da circa un centinaio di cittadini provenienti da vari paesi sudamericani, creando un contesto di illegalità e preoccupazione per la sicurezza del territorio. I dettagli operativi delle operazioni sono stati pianificati con attenzione per garantire la sicurezza di tutti i soggetti ... (Gaeta.it)

Roma - sgomberato hotel occupato da un centinaio di latinos - Alcuni appartenenti alla comunità di ‘Latinos’ hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma. (Imolaoggi.it)