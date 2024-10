Omicidio di Candido Montini, le lezioni di scuola guida scagionano il giovane sospettato? (Di martedì 22 ottobre 2024) Garzeno (Como), 23 ottobre 2024 – Alla paura è subentrato lo sgomento a Catasco, la piccola frazione di Garzeno in provincia di Como, da ieri di nuovo sotto i riflettori della cronaca nazionale dopo il fermo - convalidato in serata - del diciassettenne sospettato di essere l'assassino di Candido Montini, ucciso lo scorso 24 settembre con una ventina di coltellate. Tutti conoscevano anche il ragazzo sul quale, da ieri, pesa un'accusa in grado di segnare la vita. Nessuna segnalazione ai servizi sociali né comportamenti in grado di indurre il benché minimo sospetto, anche nelle ultime settimane. Il ragazzo, come molti suoi coetanei, si muoveva tra Catasco e Dongo dove fino a un paio di settimane fa è stato impegnato con i corsi della scuola guida per prendere la patente della moto. Ilgiorno.it - Omicidio di Candido Montini, le lezioni di scuola guida scagionano il giovane sospettato? Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Garzeno (Como), 23 ottobre 2024 – Alla paura è subentrato lo sgomento a Catasco, la piccola frazione di Garzeno in provincia di Como, da ieri di nuovo sotto i riflettori della cronaca nazionale dopo il fermo - convalidato in serata - del diciassettennedi essere l'assassino di, ucciso lo scorso 24 settembre con una ventina di coltellate. Tutti conoscevano anche il ragazzo sul quale, da ieri, pesa un'accusa in grado di segnare la vita. Nessuna segnalazione ai servizi sociali né comportamenti in grado di indurre il benché minimo sospetto, anche nelle ultime settimane. Il ragazzo, come molti suoi coetanei, si muoveva tra Catasco e Dongo dove fino a un paio di settimane fa è stato impegnato con i corsi dellaper prendere la patente della moto.

