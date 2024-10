Miriam Leone: «La mia Miss Fallaci, così forte e così vulnerabile». L'attrice racconta la giornalista nella nuova serie tv (Di martedì 22 ottobre 2024) «Questi sono quei progetti che rubano l'anima». Miriam Leone ha passato mesi nei panni di una giovane Oriana Fallaci in ?Miss Fallaci?. La serie che racconta gli inizi Leggo.it - Miriam Leone: «La mia Miss Fallaci, così forte e così vulnerabile». L'attrice racconta la giornalista nella nuova serie tv Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Questi sono quei progetti che rubano l'anima».ha passato mesi nei panni di una giovane Orianain ??. Lachegli inizi

Miss Fallaci - la recensione : se Miriam Leone fa la differenza in un racconto di formazione - In Italia nella redazione de L'Europeo era semplicemente "la ragazza del cinema", una giornalista in un mondo di maschi relegata a scrivere pezzi sul cinema e confezionare interviste glam. Voleva …. Punto a favore, l'interpretazione di Miriam Leone. La miniserie racconta gli aspetti meno noti delle celebre giornalista. (Movieplayer.it)

Miriam Leone : “Vi racconto i sogni della Fallaci a vent’anni” - È un racconto di formazione in cui una giovane ragazza di vent’anni scopre sé stessa cercando di affermarsi facendo una ricerca ossessiva, ed è quello che è successo anche a noi”. “Abbiamo pensato che stavamo rischiando, non consegnando Oriana come la gente se la aspettava -spiega Alessandra Gonnella, che ha diretto la fiction insieme a Luca Ribuoli e Giacomo Martelli- Abbiamo ritratto questa sua ... (Dailyshowmagazine.com)

