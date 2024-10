Migranti, il decreto legge sui Paesi sicuri è del tutto inutile (Di martedì 22 ottobre 2024) di Daniele Trabucco – L’elenco dei c.d. “Paesi di origine sicuri” ai fini del rimpatrio o della concessione della protezione internazionale é contenuto, sul piano interno, in un decreto interministeriale del 07 maggio 2024, adottato ai sensi dell’art. 2 bis del decreto legislativo delegato n. 25/2008. Il Governo della Repubblica ha deciso, nel Consiglio dei Imolaoggi.it - Migranti, il decreto legge sui Paesi sicuri è del tutto inutile Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) di Daniele Trabucco – L’elenco dei c.d. “di origine” ai fini del rimpatrio o della concessione della protezione internazionale é contenuto, sul piano interno, in uninterministeriale del 07 maggio 2024, adottato ai sensi dell’art. 2 bis dellegislativo delegato n. 25/2008. Il Governo della Repubblica ha deciso, nel Consiglio dei

Migranti - ecco il decreto sui ‘Paesi sicuri’ : il commento di Nordio e Piantedosi - Questo non vale per la fonte primaria, nel momento in cui un elenco di Paesi sicuri viene inserito in una legge il giudice non può disapplicare la legge”. Questo ha come obiettivo quello di indicare 22 Paesi sicuri secondo il decreto interministeriale della Farnesina. Dopo l’annullamento della magistratura sui primi respingimenti, è stato approvato il decreto legge sui Paesi sicuri che mira a ... (Cityrumors.it)

Migranti - il Governo vara un decreto per blindare l’accordo con l’Albania : “Ma prevale il diritto Ue” - Migranti, il Governo vara un decreto-legge per blindare l’accordo Italia-Albania Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che punta a blindare l’accordo sui migranti tra Italia e Albania, evitando – come accaduto nei giorni scorsi – che i trasferimenti dei richiedenti asilo nei Cpr albanesi possano essere annullati da giudici italiani. (Tpi.it)

Migranti - il Cdm vara il decreto dei 19 Paesi sicuri : il governo protegge l’intesa Italia-Albania - . decreto legge avrebbe dovuto contenere una lista di ben 22 Paesi ritenuti sicuri; da questi però sono stati eliminati Nigeria, Camerun e Colombia ma il governo Meloni è riuscito ad inserire Bangladesh ed Egitto, i due Paesi da cui provenivano i dodici migranti di GJiader L'articolo Migranti, il Cdm. (Ildifforme.it)