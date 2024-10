Liam Payne, svolta nelle indagini, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli hanno fornito una potente droga nel sapone” (Di martedì 22 ottobre 2024) svolta clamorosa nelle indagini sulla morte di Liam Payne. Il 31enne, ex membro degli One Direction, è morto dopo esser precipitato dalla camera di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Secondo il sito americano TMZ, la polizia argentina ha interrogato i dipendenti dell’hotel CasaSur Palermo. Subito dopo due di loro sono stati licenziati con l’accusa di aver fornito droga al cantante.Leggi anche: Liam Payne, spunta foto del cadavere, fan indignati: “È una mancanza di rispetto” Il Daily Mail aggiunge qualche particolare in più. I due dipendenti licenziati sarebbero un addetto alle pulizie e un altro membro dello staff, entrambi accusati di aver introdotto droga nella suite di Liam Payne, nascondendola nella scatola del sapone. Thesocialpost.it - Liam Payne, svolta nelle indagini, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli hanno fornito una potente droga nel sapone” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)clamorosasulla morte di. Il 31enne, ex membro degli One Direction, è morto dopo esser precipitato dalla camera di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Secondo il sito americano TMZ, la polizia argentina ha interrogato iCasaSur Palermo. Subito dopo due di loro sono staticon l’accusa di averal cantante.Leggi anche:, spunta foto del cadavere, fan indignati: “È una mancanza di rispetto” Il Daily Mail aggiunge qualche particolare in più. I duesarebbero un addetto alle pulizie e un altro membro dello staff, entrambi accusati di aver introdottonella suite di, nascondendola nella scatola del

Svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne - licenziati due dipendenti dell’hotel : “Gli hanno fornito una potentedroga nel sapone” - “C’erano due tizi nell’hotel che davano della droga a Liam“, ha rivelato un amico del cantante, aggiungendo che Liam avrebbe cercato di “rimanere pulito”, ma gli sarebbe stata offerta droga e alcol non appena arrivato in hotel. La polizia argentina ha sottolineato che la sostanza può provocare “sensazioni di euforia e depressione estreme, rendendo spesso aggressivi” chi la assume. (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne - i risultati delle analisi e delle indagini forensi sul corpo - Dopo i risultati parziali della prima autopsia, adesso sono stati resi noti anche quelli sulle indagini forensi sul corpo di Liam Pane. Gli esaminatori forensi hanno anche trovato cristal meth nel suo sangue, che è un tipo di metanfetamina. ABC News parla di 25 ferite, di cui alcune molto profonde alla testa e di presenza nel corpo di un mix di sostanze. (Biccy.it)

Liam Payne - indagini in corso dopo la morte : la droga e le telefonate in hotel - cosa non torna - La morte dell’artista porta con sè numerosi interrogativi (Ansa Foto) – Cityrumors. Gli stessi che Liam ha chiuso per sempre. Liam Payne, indagini in corso dopo la morte (Ansa Foto) – Cityrumors. Il noto artista aveva fatto presente, al portiere d’albergo presente nel quartiere Palermo, all’interno dell’Hotel Casa Sur, che il balcone fosse in condizioni precarie. (Cityrumors.it)