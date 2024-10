La fine è vicina per i Dutton nel nuovo trailer della quinta stagione di Yellowstone (Di martedì 22 ottobre 2024) La fine è vicina per i Dutton nel nuovo trailer della quinta stagione di Yellowstone La fine di Yellowstone è vicina nell’infuocato e fragoroso trailer dell’ultima stagione dell’epica saga western moderna di Taylor Sheridan, che è stato appena rilasciato e, una cosa che dobbiamo dire, è che c’è più Kevin Costner di quanto ci aspettassimo, visto che, come dire, non c’è più? Il trailer suggerisce che si sta creando una tregua e un’alleanza tra Kayce Dutton (Luke Grimes) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham), mentre Rip Wheeler (Cole Hauser) è in prima linea nel Ranch Dutton e si occupa di alcuni affari nell’unico modo che conosce. Anche la guerra tra Beth (Kelly Reilly) e Jamie (Wes Bentley) sembra avere una sola conclusione possibile, e violenta. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laper ineldiLadinell’infuocato e fragorosodell’ultimadell’epica saga western moderna di Taylor Sheridan, che è stato appena rilasciato e, una cosa che dobbiamo dire, è che c’è più Kevin Costner di quanto ci aspettassimo, visto che, come dire, non c’è più? Ilsuggerisce che si sta creando una tregua e un’alleanza tra Kayce(Luke Grimes) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham), mentre Rip Wheeler (Cole Hauser) è in prima linea nel Ranche si occupa di alcuni affari nell’unico modo che conosce. Anche la guerra tra Beth (Kelly Reilly) e Jamie (Wes Bentley) sembra avere una sola conclusione possibile, e violenta.

