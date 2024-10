Invasione di cimici in alcune abitazioni del Comasco: “I muri pieni di questi insetti” (Di martedì 22 ottobre 2024) È in corso una vera e propria Invasione di cimici in alcune zone del Comasco. Gli insetti non sono pericolosi per l'uomo ma possono essere fastidiosi a causa di una sostanza maleodorante che spruzzano dal torace. Fanpage.it - Invasione di cimici in alcune abitazioni del Comasco: “I muri pieni di questi insetti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È in corso una vera e propriadiinzone del. Gli insetti non sono pericolosi per l'uomo ma possono essere fastidiosi a causa di una sostanza maleodorante che spruzzano dal torace.

Invasione di cimici in alcune zone del Comasco : come fare a eliminarle - In alcune zone del Comasco, specialmente tra Cantù e Cermenate arrivano delle segnalazioni che parlano di vere e proprie di invasioni di cimici. Anche sui social, nella pagina Sei di Cantù se...alcuni residenti della zona testimoniano l'arrivo imponente di questi insetti. "Buonasera a tutti... (Quicomo.it)

L’invasione delle cimici : cosa sono esattamente - perché puzzano e come ci si può difendere - . In Italia, le specie più comuni sono la cimice verde (Nezara viridula e Palomena prasina) e la temuta cimice asiatica (Halyomorpha halys), quest'ultima particolarmente invasiva e dannosa per le coltivazioni. Con l'arrivo dei primi freddi, le nostre case diventano il bersaglio di fastidiosi ospiti indesiderati: le cimici. (Quotidiano.net)

Cimici asiatiche : è invasione. Devastante l’impatto sull’agricoltura - La sua rapida espansione è dovuta alla mancanza di predatori naturali e alla capacità delle femmine di deporre centinaia di uova. Secondo la Coldiretti, solo nel 2019 la cimice asiatica ha causato danni per oltre 740 milioni di Euro, distruggendo più di 300mila tonnellate di frutta. Si insinuano tra gli infissi e cercano rifugio in ogni fessura disponibile. (Thesocialpost.it)