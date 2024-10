Il pacchetto lavoro nella Manovra 2025: cuneo fiscale, maxi-deduzioni, Fringe benefit e premi (Di martedì 22 ottobre 2024) Riunitosi il 15 ottobre 2024 il Consiglio dei ministri numero 100, ha approvato il disegno di Legge il bilancio 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con tutta una serie di misure in tema di lavoro.Il Ministro Giorgetti ha inoltre illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2025 che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall’incertezza globale connessa al conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel DDL Bilancio si “concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati” (comunicato stampa). Leggioggi.it - Il pacchetto lavoro nella Manovra 2025: cuneo fiscale, maxi-deduzioni, Fringe benefit e premi Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Riunitosi il 15 ottobre 2024 il Consiglio dei ministri numero 100, ha approvato il disegno di Legge il bilancioe il bilancio pluriennale per il triennio-2027, con tutta una serie di misure in tema di.Il Ministro Giorgetti ha inoltre illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB)che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall’incertezza globale connessa al conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel DDL Bilancio si “concentrano sulla riduzione della pressionee sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati” (comunicato stampa).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Legge di bilancio 2025 : dai 1.000 euro per genitori al taglio al cuneo e sconti Irpef. Tutte le misure - Proroga e aumento Incentivi al lavoro nel mezzogiorno (ZES) Gli incentivi per il lavoro nel Mezzogiorno vengono prorogati e rafforzati. Congedo parentale 80% ampliato Altra novità , annunciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa di presentazione della ... (Leggioggi.it)

Estensione orario scolastico - formazione docenti - scuole innovative : cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 - Il testo contiene la struttura della legge di Bilancio 2025, ora sotto valutazione a Bruxelles. L'articolo Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Per quanto riguarda l'istruzione la spesa in rapporto al PIL si attesta in media sul 3,8% nel quinquennio ... (Orizzontescuola.it)

Importante riforma sull’affidamento dei minori : le novità per i Comuni in arrivo dalla legge di Bilancio 2025 - L’intento è quello di migliorare le condizioni di vita delle famiglie e dei giovani, assicurando loro le opportunità necessarie per un futuro migliore. In questo contesto, le amministrazioni locali si troveranno a dover gestire una fase di transizione, durante la quale sarà fondamentale monitorare gli effetti di questa riforma e adattare le strategie per rispondere alle necessità della ... (Gaeta.it)