Il magistrato che vuole il partito delle toghe. Patarnello, la verità sulla lettera: schiaffo agli italiani (Di martedì 22 ottobre 2024) Avviso ai riduzionisti in buona fede e ai finti tonti in servizio permanente effettivo: guardate che il messaggio del magistrato Patarnello, letto nella sua integralità e interezza, è – se possibile – ancora peggiore e più grave rispetto allo stralcio pubblicato e valorizzato l'altro giorno dal quotidiano Il Tempo. Da trentasei ore, infatti, si registra un gran lavorio per tentare di circoscrivere o addirittura di negare il “caso”. C'è chi ci fa sapere che il magistrato in questione non è tra i più barricaderi (ottima notizia, non ne dubitiamo: figuriamoci allora i colleghi più accesi), e c'è anche chi osserva – esaminando stralci e ritagli – che l'obiettivo della mail non era quello di “porre rimedio” alla Meloni ma alle divisioni interne alla magistratura. Liberoquotidiano.it - Il magistrato che vuole il partito delle toghe. Patarnello, la verità sulla lettera: schiaffo agli italiani Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Avviso ai riduzionisti in buona fede e ai finti tonti in servizio permanente effettivo: guardate che il messaggio del, letto nella sua integralità e interezza, è – se possibile – ancora peggiore e più grave rispetto allo stralcio pubblicato e valorizzato l'altro giorno dal quotidiano Il Tempo. Da trentasei ore, infatti, si registra un gran lavorio per tentare di circoscrivere o addirittura di negare il “caso”. C'è chi ci fa sapere che ilin questione non è tra i più barricaderi (ottima notizia, non ne dubitiamo: figuriamoci allora i colleghi più accesi), e c'è anche chi osserva – esaminando stralci e rit– che l'obiettivo della mail non era quello di “porre rimedio” alla Meloni ma alle divisioni interne alla magistratura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Governo e toghe - scontro infinito : chi è il magistrato Marco Patarnello e cosa ha scritto su Giorgia Meloni - In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. L’Anm ha però affermato di non essere contro il governo. Dall’altro ci sono giudici, sentenze e l’Anm, l’Associazione nazionale magistrati, che sta facendo quadrato. Un Csm frammentato, depauperato nelle sue essenziali competenze, come la disciplina, indebolito da un meccanismo di selezione dei componenti mediante ... (Notizie.com)

Il magistrato Marco Patarnello e la mail su Meloni : cosa sappiamo - A dimostrarlo, secondo Palazzo Chigi, la mail che Patarnello ha scritto ai propri colleghi e comparsa sulla mailing list dell’Associazione nazionale magistrati, cioè un luogo di dibattito interno tra le toghe di tutte le estrazioni. "Incuriosisce la distratta lettura di un esponente politico che annunciando addirittura un'interrogazione parlamentare parla di mail mandata agli altri esponenti ... (Quotidiano.net)

Marco Patarnello - chi è il magistrato "anti-Meloni" : membro di MD - le polemiche per la nomina a vice segretario generale del Csm : "Non spettava a lui" - Il suo attacco neanche troppo velato in una mail ha riacceso i fari sullo scontro tra governo e magistratura. Scopriamo assieme chi è Si chiama Marco Patarnello ed è il magistrato "anti-Meloni" di cui si parla tanto nelle ultime ore. È stato in primis il 62enne a far parlare di se, a causa de . (Ilgiornaleditalia.it)