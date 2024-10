Gattile, avanti i lavori. Progetto da 120mila euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle strutture dedicate agli animali. Ieri mattina gli assessori Cristina Consani, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, il presidente della Commissione lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri ed il consigliere comunale Luca Pierotti si sono recati al Gattile di Pontetetto per constatare l’avanzamento dei lavori che sono iniziati alla fine del mese di agosto. L’amministrazione comunale, come già annunciato, ha infatti stanziato 120mila euro per il Progetto, che include lavori di potenziamento e valorizzazione della struttura. Tra gli interventi previsti figurano il miglioramento e rinnovamento degli spazi interni ed esterni per l’accoglienza e la cura degli animali, l’ampliamento della struttura e l’adeguamento degli impianti. I lavori stanno avanzando regolarmente e la consegna è prevista per i mesi invernali. Lanazione.it - Gattile, avanti i lavori. Progetto da 120mila euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento delle strutture dedicate agli animali. Ieri mattina gli assessori Cristina Consani, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, il presidente della CommissionePubblici Marco Santi Guerrieri ed il consigliere comunale Luca Pierotti si sono recati aldi Pontetetto per constatare l’avanzamento deiche sono iniziati alla fine del mese di agosto. L’amministrazione comunale, come già annunciato, ha infatti stanziatoper il, che includedi potenziamento e valorizzazione della struttura. Tra gli interventi previsti figurano il miglioramento e rinnovamento degli spazi interni ed esterni per l’accoglienza e la cura degli animali, l’ampliamento della struttura e l’adeguamento degli impianti. Istanno avanzando regolarmente e la consegna è prevista per i mesi invernali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gattile, avanti i lavori. Progetto da 120mila euro - Sopralluogo degli assessori Cristina Consani, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti con il presidente di commissione Marco Santi Guerrieri e il consigliere Luca Pierotti. (lanazione.it)

Infiltrazioni d’acqua nelle scuole di Lamezia Terme, il Comune chiude alcuni plessi - Infatti, secondo quanto riportato nell’ordinanza n. 60, la dirigente dell'Istituto comprensivo Manzoni Augruso Gatti ha richiesto un intervento urgente di ripristino della funzionalità dei plessi ... (catanzaro.gazzettadelsud.it)

Imperia: il Consiglio comunale approva variazione di bilancio per 3,5 milioni di euro. Sardi (Avs), “spariti i soldi della Go per il porto” - Imperia: il Consiglio comunale approva variazione di bilancio per 3,5 milioni di euro. Sardi (Avs), “spariti i soldi della Go per il porto” In breve: Approvato anche un prelevamento dal Fondi di ... (imperiapost.it)