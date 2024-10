Come nasce Non Me La Menare degli 883, dalla cantina di Pezzali alla serie Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel quarto episodio di Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, a serie sulla storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto fanno pace e registrano il primo brano degli 883: Non me la Menare. Il racconto dell'origine della canzone, dalla serie Tv alle rivelazioni di Mauro Repetto. Fanpage.it - Come nasce Non Me La Menare degli 883, dalla cantina di Pezzali alla serie Hanno Ucciso l’Uomo Ragno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel quarto episodio diL'Uomo, asulla storia883, Maxe Mauro Repetto fanno pace e registrano il primo brano883: Non me la. Il racconto dell'origine della canzone,Tv alle rivelazioni di Mauro Repetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La serie tv sugli 883 e la provincia senza ideologia - Non te l'aspetti che la serie tv più vista di questo autunno uggioso, quasi un milione e trecentomila spettatori su Sky, sia Hanno ucciso l'Uomo Ragno, la leggendaria storia degli 883 ... (ilgiornale.it)

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la serie più vista da 8 anni - Sky Italia ha comunicato i dati: nella prima settimana un milione e 300mila spettatori hanno assistito alle prime due puntate (delle otto totali) sulla band ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Nella seconda puntata di “Hanno ucciso l’Uomo ragno” la Maturità e “il primo Pezzali in tv” - Il racconto della storia degli 883 passa dalla prima comparsata tv nella trasmissione di Jovanotti alla nascita della prima canzone in radio, "Non me la menare" ... (iodonna.it)