Donnapop.it - Andrea Delogu parla della stima che ha per l’ex marito Francesco Montanari: «Gli devo molto»

(Di martedì 22 ottobre 2024)hanno avuto una lunga storia d’amore, culminata con il loro matrimonio. A un certo punto, però, il sentimento si è esaurito e i due hanno preso strade diverse Nonostante tutto, exed ex moglie sono rimasti in ottimi rapporti: lei oggi fa coppia con Luigi Bruno e anche l’attore ha ritrovato il sorriso al fianco di un’altra donna. Proprio di recente,è stata ospite de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, e nel salottino televisivo hato anche di. Quest’ultimo sarebbe stato il primo, in passato, a conoscere l’infanziaspeaker che – come sappiamo – è nata e vissuta a San Patrignano, nella comunità di Vincenzo Muccioli.è infatti figlia di uno dei bracci destri del creatore di questa realtà, Walter.