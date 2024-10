Isaechia.it - Amici 23, sta nascendo qualcosa tra due amatissimi ex allievi del talent? Le foto insieme al concerto di Mahmood

(Di martedì 22 ottobre 2024) È scoppiato finalmente l’amore fra due exdella ventitreesima edizione di? Nelle scorse ore Holden e Sarah Toscano sono stati avvistati di nuovo, riaccendendo, ancora una volta, le voci di un flirt. Dopo la paparazzata in un centro commerciale, che aveva mandato in visibilio i fan dei due giovanissimi cantanti, questa volta i due ex protagonisti della passata edizione delshow di Maria De Filippi sono stati vistialdi. HOLDEN E SARAH ALDI MAMHOOD pic.twitter.com/5IiB3Y4jDY — ilyholdenera (@ily169) October 21, 2024 Eccoli qui in un’immagine più nitida: Holden e la vincitrice di23 sono entrati nel vortice del gossip circa una presunta relazione o “cotta” fin dalla loro permanenza nella Casetta.