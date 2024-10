Triestina, oggi la presentazione di Pep Clotet (Di lunedì 21 ottobre 2024) TRIESTE - Comincia l'avventura Triestina di Pep Clotet. La Triestina ha comunicato di aver affidato al mister catalano l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha mosso i primi passi in carriera a Barcellona, guidando prima il Cornellà per poi passare all’Espanyol, club con il Triesteprima.it - Triestina, oggi la presentazione di Pep Clotet Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) TRIESTE - Comincia l'avventuradi Pep. Laha comunicato di aver affidato al mister catalano l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha mosso i primi passi in carriera a Barcellona, guidando prima il Cornellà per poi passare all’Espanyol, club con il

