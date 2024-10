Suicidio medicalmente assistito, a Bologna il convegno organizzato da SO.CREM (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 16 novembre nella sede AVIS di via dell’Ospedale 20, la direttrice Alice Spiga: “Esperti a confronto su un tema tanto dibattuto, affrontandone aspetti medici e legali, ma anche le evoluzioni culturali, comportamentali, religiose e antropologiche” Bologna. 21 ottobre 2024. “Oggi parliamo di Suicidio assistito” è il titolo del convegno organizzato da SO.CREM Bologna in Sbircialanotizia.it - Suicidio medicalmente assistito, a Bologna il convegno organizzato da SO.CREM Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 16 novembre nella sede AVIS di via dell’Ospedale 20, la direttrice Alice Spiga: “Esperti a confronto su un tema tanto dibattuto, affrontandone aspetti medici e legali, ma anche le evoluzioni culturali, comportamentali, religiose e antropologiche”. 21 ottobre 2024. “Oggi parliamo di” è il titolo delda SO.in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regno Unito discute proposta di legge su suicidio assistito: in Italia c'è sentenza ma manca norma - Il suicidio assistito potrebbe essere legalizzato per le persone in Inghilterra e Galles se un nuovo disegno di legge passerà al Parlamento britannico. In Italia l'eutanasia è illegale mentre è possib ... (it.euronews.com)

Il brutto melodramma sulla Consulta tra trame, blitz e propaganda: il Parlamento faccia il suo mestiere - L'ottava fumata nera per l'elezione del giudice costituzionale svela trame e propaganda. Il Parlamento deve ritrovare la sua autonomia per il bene della democrazia. (unita.it)

Irlanda, anche i vescovi cattolici irlandesi contro il suicidio assistito - Anche i vescovi irlandesi si schierano per la vita e chiedono ai politici inglesi e irlandesi di respingere il suicidio assistito. Domani, mercoledì 16 ottobre comincia, infatti, al Parlamento di West ... (toscanaoggi.it)