Oasport.it - Snowboard, dalle Olimpiadi a ‘Signore della droga’. La singolare parabola di Ryan Wedding

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sta venendo scritta una nuova pagina nella già poco edificante storia diJamesexer canadese, che – ormai da anni – fa parlare di sé per le “imprese” criminali. Nato nel settembre del 1981 a Thunder Bay, l’ontarien ha vissuto una carriera più che dignitosa da atleta, nella quale spiccano due medaglie ai Mondiali junior e la partecipazione ai Giochi olimpici di Salt Lake City 2002. La sua attività agonistica si è però fermata qui. In compenso è cominciata una ben più lunga avventura nel mondo dei fuorilegge, settore sostanze stupefacenti. Già nel 2010,era stato arrestato in California con l’accusa di essere un uomo chiave in un’organizzazione legata alla mafia russa che commerciava cocaina e marijuana, oltre a riciclare denaro, tra la Colombia e il British Columbia. Una condanna a 4 anni, evidentemente, non ha fermato l’ex rider.