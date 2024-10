Parla la mamma di Cranio Randagio, rapper morto per un mix di sostanze stupefacenti: “Gli amici lo filmavano mentre moriva” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso della puntata “È Sempre Cartabianca di domenica” è stata ospite in studio Carlotta Mattiello, madre di Cranio Randagio, il rapper morto tra l’11 e il 12 novembre 2016 in circostanze tragiche dopo aver assunto un cocktail di droghe durante un festino alla Balduina, quartiere di Roma. Il ragazzo morto all’età di 21 anni, il cui vero nome era Vittorio Bos Andrei, è stato anche concorrente di X Factor. La morte di Cranio Randagio La Mattiello ha spiegato che il figlio negli ultimi tempi era cambiato, era spesso strano e nervoso, e stava iniziando ad assumere droghe, benché avesse sempre detto di essere contrario. Il suo cambiamento è stato così repentino che lei non ha avuto neanche il tempo di intervenire per salvare il figlio. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso della puntata “È Sempre Cartabianca di domenica” è stata ospite in studio Carlotta Mattiello, madre di, iltra l’11 e il 12 novembre 2016 in circostanze tragiche dopo aver assunto un cocktail di droghe durante un festino alla Balduina, quartiere di Roma. Il ragazzoall’età di 21 anni, il cui vero nome era Vittorio Bos Andrei, è stato anche concorrente di X Factor. La morte diLa Mattiello ha spiegato che il figlio negli ultimi tempi era cambiato, era spesso strano e nervoso, e stava iniziando ad assumere droghe, benché avesse sempre detto di essere contrario. Il suo cambiamento è stato così repentino che lei non ha avuto neanche il tempo di intervenire per salvare il figlio.

Un giorno in pretura - stasera su Rai 3 : la tragica scomparsa del rapper Cranio Randagio - Un giorno in pretura torna stasera sabato 28 settembre su Rai 3: la puntata è dedicata al processo per la morte del rapper romano Nuovo appuntamento con Un giorno in pretura che torna stasera 28 settembre in seconda serata su Rai 3 alle 23:40 circa. A soli 21 anni, il giovane rapper romano stava per raggiungere una svolta cruciale nella sua carriera, con il suo primo album prodotto da una casa ... (Movieplayer.it)

Cranio Randagio - chi era il rapper morto nel 2016? Un talento spentosi troppo presto - it. Cranio Randagio, al secolo Vittorio Bos Andrei, è stato un rapper italiano, nato nel 1994 e morto, a soli 22 anni, in circostanze mai del tutto chiarite, nel 2016. <!-- --> Dello stesso anno, è la partecipazione a X-Factor dove, selezionato da Mika, viene però eliminato durante gli Homevisit. (Cinemaserietv.it)