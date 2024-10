Maltempo: l'Emilia-Romagna chiederà lo stato di emergenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Regione Emilia-Romagna chiederà, nei prossimi giorni, lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito il territorio, in particolare la Città metropolitana di Bologna e Cesenatico. Gli uffici ci stanno già lavorando. Lo ha reso noto la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzioni, Irene Priolo: "Ho approvato quanto detto dalla ministra Bernini, che il governo oggi si riunisce e farà tutto ciò che è necessario", spiega in conferenza stampa. Sono ancora in corso di definizione le stime del valore dei danni, mentre gli evacuati in tutta la regione sono circa 3.000, di cui 2.100 a Bologna. Sul fronte dei danni, sottolinea Priolo, stavolta "c'è un tema principale di viabilità: abbiamo visto in questo caso saltare via completamente la viabilità e la rete urbana. L'acqua è entrata dai tombini, non dai fiumi. Bisognerà lavorare sulle reti urbane di scolo delle acque". Quotidiano.net - Maltempo: l'Emilia-Romagna chiederà lo stato di emergenza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Regione, nei prossimi giorni, lodiper l'alluvione che ha colpito il territorio, in particolare la Città metropolitana di Bologna e Cesenatico. Gli uffici ci stanno già lavorando. Lo ha reso noto la presidente dell'facente funzioni, Irene Priolo: "Ho approvato quanto detto dalla ministra Bernini, che il governo oggi si riunisce e farà tutto ciò che è necessario", spiega in conferenza stampa. Sono ancora in corso di definizione le stime del valore dei danni, mentre gli evacuati in tutta la regione sono circa 3.000, di cui 2.100 a Bologna. Sul fronte dei danni, sottolinea Priolo, stavolta "c'è un tema principale di viabilità: abbiamo visto in questo caso saltare via completamente la viabilità e la rete urbana. L'acqua è entrata dai tombini, non dai fiumi. Bisognerà lavorare sulle reti urbane di scolo delle acque".

