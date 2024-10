Maltempo Emilia Romagna, oggi allerta meteo arancione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Migliaia di sfollati e una vittima per il Maltempo in Emilia Romagna. Prevista per oggi, lunedì 21 ottobre, l'allerta meteo arancione su ampi settori della regione, ma anche in Lombardia e Veneto. allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Sbircialanotizia.it - Maltempo Emilia Romagna, oggi allerta meteo arancione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Migliaia di sfollati e una vittima per ilin. Prevista per, lunedì 21 ottobre, l'su ampi settori della regione, ma anche in Lombardia e Veneto.gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - Giornata da incubo Da incubo è stata in particolare la giornata di ieri: nel Bolognese è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro, oltre 2mila gli evacuati nella provincia. . Alcuni fiumi hanno fatto registrare livelli superiori a quelli del maggio 2023, come l’Idice a Castenaso e il Samoggia a Forcelli. (Ilfaroonline.it)

Emilia-Romagna flagellata dal maltempo : salvati in due differenti interventi un neonato di 4 mesi e un 92enne cardiopatico - Qui i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una famiglia con un bambino di 4 mesi con l’elisoccorso, vista l’impossibilità di raggiungere l’abitazione con automediche e ambulanze a causa della strada bloccata. I vigili del fuoco sono stati impegnati in tantissimi interventi, due in modo particolare hanno toccato le corde del cuore degli stessi soccorritori: quello che ha consentito di salvare ... (Dayitalianews.com)

Maltempo in Emilia Romagna - scuole chiuse a Bologna - Inoltre, il Comune di Bologna ha esortato le aziende e gli enti locali a promuovere l’adozione dello smart working, vista la persistenza di condizioni critiche, con diverse strade danneggiate e interruzioni alla viabilità. 000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nella provincia bolognese. (Italiasera.it)