Highlights Serie A | Empoli-Napoli 0-1, Kvaratskhelia basta a Conte

Empoli-Napoli, anticipo mattutino valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 0-1 con il gol di Kvaratskhelia su calcio di rigore. Di seguito gol e Highlights della sfida. 

DI MISURA – Il Napoli passa di misura sul campo dell'Empoli e, con la vittoria di oggi, mantiene il primo posto della classifica. Una gara tutt'altro che bella quella di oggi, con le due squadre che specialmente nel primo tempo non hanno creato praticamente nulla. La sfida si risolve poi nella ripresa, quando la squadra di Antonio Conte cambia volto dopo l'ingresso in campo di Giovanni Simeone al posto di uno spento Romelu Lukaku. E l'episodio che risolve la partita arriva al 63?: calcio di rigore fischiato a favore del Napoli (anche piuttosto generoso) e sul dischetto si presenta Kvicha Kvaratskhelia.

