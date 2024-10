Blackstone, BlackRock, Kkr e persino Musk: dove sono gli investimenti sbandierati da Meloni? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era il giugno del 2023 quando Giorgia Meloni annunciava trionfante che gli americani di Blackstone, una delle più grandi società finanziarie al mondo, avrebbe fatto imponenti investimenti nel nostro Paese. Si trattava di una cifra pari a quasi la metà della manovra finanziaria dell’anno successivo. Il tutto avvalorato dalle dichiarazioni rese ai giornali in cui la premier enfatizzava l’idea di stabilità e fiducia che il Paese avrebbe trasmesso agli investitori internazionali grazie alle numerose riforme strutturali. Da allora è passato quasi un anno e mezzo, ma dietro i sorrisi e gli annunci eclatanti iniziano a emergere dubbi sempre più concreti su relazioni e promesse mancate. Lettera43.it - Blackstone, BlackRock, Kkr e persino Musk: dove sono gli investimenti sbandierati da Meloni? Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era il giugno del 2023 quando Giorgiaannunciava trionfante che gli americani di, una delle più grandi società finanziarie al mondo, avrebbe fatto imponentinel nostro Paese. Si trattava di una cifra pari a quasi la metà della manovra finanziaria dell’anno successivo. Il tutto avvalorato dalle dichiarazioni rese ai giornali in cui la premier enfatizzava l’idea di stabilità e fiducia che il Paese avrebbe trasmesso agli investitori internazionali grazie alle numerose riforme strutturali. Da allora è passato quasi un anno e mezzo, ma dietro i sorrisi e gli annunci eclatanti iniziano a emergere dubbi sempre più concreti su relazioni e promesse mancate.

