VIDEO: Donald Trump sfila sulle note della theme song di The Undertaker durante un comizio (Di domenica 20 ottobre 2024) The Undertaker ha intrattenuto i fan per oltre 30 anni e ha dato il suo corpo per l'intrattenimento dei fan. Anche le sue opinioni politiche sono state evidenti, dato che da tempo sostiene Donald Trump. A meno di due settimane dalle elezioni, quest'ultimo è apparso in un VIDEO di sostegno con gli Hall of Famers della WWE Kane e The Undertaker. In un'anteprima dell'apparizione di Trump nel podcast del Deadman, sia Kane che il becchino hanno mostrato il loro sostegno a all'ex presidente USA e hanno risposto alle critiche di Dave Bautista, contrario a Trump. Tanta sobrietà The Undertaker, in un discorso simile allo stile di Hulk Hogan, ha detto agli elettori di fare una scelta intelligente. Ha detto che si trattava di decidere se sostenere Donald, Kane e se stesso o se sostenere Kamala Harris, Dave Bautista e Tim Walz.

