Piero Marrazzo: “Io cliente di escort trans, ecco perché e cosa non rifarei” (Di domenica 20 ottobre 2024) Piero Marrazzo nel 2009 è stato costretto a consegnare le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente della Regione Lazio dopo la diffusione della notizia che era un cliente di escort transgender. “L’unica cosa che ho sbagliato è che ero andato con la macchina di servizio, ma è successo solo quella volta“, ha dichiarato a Mara Venier a Domenica In. “Io non avevo commesso nulla di illegale, ma la politica richiede una assunzione di responsabilità”, ha spiegato oggi Piero Marrazzo. “Mi sono dimesso perché la mia vicenda avrebbe danneggiato la Regione Lazio. Tengo però a sottolineare il lavoro che ho svolto negli anni precedenti: non ho mai avuto neanche un avviso di garanzia per corruzione o concussione. Io sono stato un cliente di s3x workers, donne transessuali. Ma solo oggi lo posso dire in televisione”. Biccy.it - Piero Marrazzo: “Io cliente di escort trans, ecco perché e cosa non rifarei” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024)nel 2009 è stato costretto a consegnare le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente della Regione Lazio dopo la diffusione della notizia che era undigender. “L’unicache ho sbagliato è che ero andato con la macchina di servizio, ma è successo solo quella volta“, ha dichiarato a Mara Venier a Domenica In. “Io non avevo commesso nulla di illegale, ma la politica richiede una assunzione di responsabilità”, ha spiegato oggi. “Mi sono dimessola mia vicenda avrebbe danneggiato la Regione Lazio. Tengo però a sottolineare il lavoro che ho svolto negli anni precedenti: non ho mai avuto neanche un avviso di garanzia per corruzione o concussione. Io sono stato undi s3x workers, donneessuali. Ma solo oggi lo posso dire in televisione”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piero Marrazzo : "Ero un cliente di trans - lo facevo per piacere e per solitudine. Ma solo oggi posso dirlo in tv" - "Mi sono sentito un 'caso' per 15 anni, non più una persona. . Mi sono state accostate delle morti, storie di dipendenze, ma finalmente oggi posso sottolineare di essere stato vittima di fake news". Piero Marrazzo esordisce così a Domenica In, dove arriva per presentare il suo ultimo libro, "Storia. (Today.it)