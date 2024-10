Mattarella “La collaborazione tra le istituzioni è essenziale” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – BARI (ITALPRESS) – “Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. “Vi sono, in particolare, dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi – ha aggiunto il capo dello Stato -. Questo è parte essenziale della vita democratica poiché le istituzioni appartengono e rispondono all’intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse. Unlimitednews.it - Mattarella “La collaborazione tra le istituzioni è essenziale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – BARI (ITALPRESS) – “Tra lee all’interno dellela, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Repubblica Sergionel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. “Vi sono, in particolare, dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi – ha aggiunto il capo dello Stato -. Questo è partedella vita democratica poiché leappartengono e rispondono all’intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella “Essenziale la collaborazione tra le istituzioni” - “Sono lieto di partecipare a una inziativa che assume quest’anno una forma nuova e vede un ampio coinvolgimento di associazioni giovanili – ha sottolineato Mattarella -. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. (Unlimitednews.it)

Mattarella : “Collaborazione tra istituzioni essenziale per vita democratica” - “Vi sono, in particolare, dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio”, ha aggiunto Mattarella. (Lapresse.it)

Michela Liuzzi - precaria di 64 anni - accetta di insegnare alle isole Tremiti : la scuola riapre. “Ma dalle istituzioni nessuna collaborazione” - E poi tornare a casa non è facile. Le case hanno dei costi alti sia d’estate che in inverno quando arrivano le ditte per fare lavori agli hotel. Se prendo l’elicottero che va a Foggia, me lo devo pagare. . C’è un’atmosfera calda. Tuttavia, il destino, gli ha riservato un’altra sorpresa con non poche difficoltà che la donna è pronta a superare: “Qui gli affitti sono cari. (Ilfattoquotidiano.it)