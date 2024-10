Maltempo a Reggio Emilia: allagamenti ed evacuazioni. Il Crostolo e il Canalozzo fanno paura (Di domenica 20 ottobre 2024) Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Quanto annunciato dalle allerte si è verificato: a causa delle piogge torrenziali il torrente Crostolo e il Canalazzo all'alba sono tracimati, assieme ad alcuni canali di irrigazione, tra il comune di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. La ex Strada statale 63 è interrotta all’altezza della rotatoria prima dell’ingresso a Santa Vittoria. Attorno alle 8 è stato diramato un ordine di evacuazione degli abitanti del territorio ricompreso tra la ex Statale 6, via Quarti nella frazione di Cadelbosco Sotto e fino a Villa Seta compresa. Attorno alle ore 8 sindaco Marino Zani ha firmato l’ordinanza, diramata anche tramite i social. Sul posto i tecnici di Aipo e del Consorzio di Bonifica. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Reggio Emilia: allagamenti ed evacuazioni. Il Crostolo e il Canalozzo fanno paura Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Quanto annunciato dalle allerte si è verificato: a causa delle piogge torrenziali il torrentee il Canalazzo all'alba sono tracimati, assieme ad alcuni canali di irrigazione, tra il comune di, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. La ex Strada statale 63 è interrotta all’altezza della rotatoria prima dell’ingresso a Santa Vittoria. Attorno alle 8 è stato diramato un ordine di evacuazione degli abitanti del territorio ricompreso tra la ex Statale 6, via Quarti nella frazione di Cadelbosco Sotto e fino a Villa Seta compresa. Attorno alle ore 8 sindaco Marino Zani ha firmato l’ordinanza, diramata anche tramite i social. Sul posto i tecnici di Aipo e del Consorzio di Bonifica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo in Emilia : il torrente Crostolo tracima in provincia di Reggio Emilia - Anche il Canalazzo nel comune di Gualtieri ha subito la stessa sorte, richiedendo evacuazioni immediate. Il sindaco, Marino Zani, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. Mantenere alta l’attenzione su questi temi è fondamentale per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi che, sempre più ... (Gaeta.it)

Trieste-Reggio Emilia oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trieste-Reggio Emilia, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. The post Trieste-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket appeared first on SportFace. it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili ... (Sportface.it)

Reggio Emilia - accoltella l'amico perchè non trova il telefonino - . E’ accaduto l’altra sera poco dopo le 21. Entrambi gli stranieri, protagonisti del diverbio accaduto in una abitazione del centro di Reggio Emilia, sono stati medicati in ospedale: 30 giorni di prognosi per la vittima, 10 giorni per il presunto aggressore, il quale è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. (Ilrestodelcarlino.it)