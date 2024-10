La decisione choc di Merlo scuote la Protezione Civile: le anticipazioni della quinta puntata di "Sempre al tuo fianco" (Di domenica 20 ottobre 2024) Con un colpo di scena scuote l’intera squadra della Protezione Civile. Ma ci sono anche rivelazioni scioccanti e fantasmi del passato che non ne vogliono sapere di sparire. C’è tutto questo e molto altro nella nuova puntata di Sempre al tuo fianco. Stasera in tv, infatti, va in onda alle 21.30 su Rai 1 il quinto e penultimo appuntamento con la serie dedicata alla Protezione Civile e che ha Ambra Angiolini nel ruolo della responsabile Sara Nobili. Gli ascolti – non esaltanti rispetto a quello a cui ci ha abituati la serialità di Rai Fiction – sono compensati, però, dai buoni risultati che la serie sta avendo su RaiPlay. Ma è bene ricordare che difficilmente vedremo una seconda stagione. Amica.it - La decisione choc di Merlo scuote la Protezione Civile: le anticipazioni della quinta puntata di "Sempre al tuo fianco" Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Con un colpo di scenal’intera squadra. Ma ci sono anche rivelazioni scioccanti e fantasmi del passato che non ne vogliono sapere di sparire. C’è tutto questo e molto altro nella nuovadial tuo. Stasera in tv, infatti, va in onda alle 21.30 su Rai 1 il quinto e penultimo appuntamento con la serie dedicata allae che ha Ambra Angiolini nel ruoloresponsabile Sara Nobili. Gli ascolti – non esaltanti rispetto a quello a cui ci ha abituati la serialità di Rai Fiction – sono compensati, però, dai buoni risultati che la serie sta avendo su RaiPlay. Ma è bene ricordare che difficilmente vedremo una seconda stagione.

