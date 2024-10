La Campania in prima linea per l'Emilia Romagna alluvionata (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regione Campania è vicina alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l'attivazione della Colonna Mobile della Protezione Civile regionale. Sono in arrivo in Emilia 26 volontari di sei associazioni regionali Avellinotoday.it - La Campania in prima linea per l'Emilia Romagna alluvionata Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regioneè vicina alle popolazioni colpite dall’alluvione ine, da subito, ha fornito disponibilità al Dipartimento Nazionale per l'attivazione della Colonna Mobile della Protezione Civile regionale. Sono in arrivo in26 volontari di sei associazioni regionali

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - arancione in Campania - Per temporali, è allerta arancione su tutta l’Emilia-Romagna. Torna la paura per il maltempo in Emilia Romagna dopo i gravi disagi e le cattive condizioni meteorologiche che hanno interessato negli ultimi giorni l’Italia centro settentrionale, in particolare la Toscana e la Liguria. In giallo le restanti aree della regione ovvero costa e pianura ferrarese e le zone montane e alto collinari di ... (Lapresse.it)