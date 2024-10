Il Papa, da oggi 14 nuovi santi. Pace nella 'martoriata' Palestina, Israele e Libano. Mattarella a S. Pietro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Papa lancia un nuovo appello per la Pace e tra i Paesi cita la "martoriata" Palestina. Lo fa davanti ad una Piazza San Pietro gremita e in festa per la proclamazione di quattordici nuovi santi. Tra loro ci sono anche gli undici Martiri di Damasco, otto francescani e tre laici maroniti, che nel 1860 furono uccisi nel corso di un assalto al loro convento da parte dei drusi. La piazza è piena di bandiere Feedpress.me - Il Papa, da oggi 14 nuovi santi. Pace nella 'martoriata' Palestina, Israele e Libano. Mattarella a S. Pietro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) Illancia un nuovo appello per lae tra i Paesi cita la ". Lo fa davanti ad una Piazza Sangremita e in festa per la proclamazione di quattordici. Tra loro ci sono anche gli undici Martiri di Damasco, otto francescani e tre laici maroniti, che nel 1860 furono uccisi nel corso di un assalto al loro convento da parte dei drusi. La piazza è piena di bandiere

Papa Francesco celebra la canonizzazione di quattordici nuovi santi alla presenza di Sergio Mattarella - Facebook WhatsApp Twitter In un evento di grande significato spirituale e sociale, Papa Francesco ha presieduto la messa e la cerimonia di canonizzazione di quattordici nuovi santi in Piazza San Pietro. Il Papa ha richiamato l’attenzione su un Dio che si fa vicino, si abbassa per aiutare i deboli e lavora per la pace, piuttosto che per la guerra. (Gaeta.it)

Papa Francesco proclama 14 nuovi Santi : “Hanno vissuto lo stile di Gesù : il servizio” - "Un deferente saluto rivolgo al presidente della Repubblica italiana e alle altre delegazioni ufficiali", così Papa Francesco al termine della messa in piazza San Pietro si è rivolto Sergio Mattarella che ha guidato la delegazione italiana. Chiediamo fiduciosi la loro intercessione, perché anche noi possiamo seguire il Cristo, seguirlo nel servizio e diventare testimoni di speranza per il ... (Quotidiano.net)

Papa celebra Messa per 14 nuovi santi - Il servizio è lo stile di vita cristiano. "chi serve con amore non dice: 'adesso toccherà ' a qualcun altro. 00 "Dobbiamo anelare non al potere ma al servizio. 12. Così Papa Francesco nella Messa in piazza San Pietro per i 14 nuovi santi proclamati oggi, tra cui due italiani. . . Questo è un pensiero da impiegati non da testimoni". (Televideo.rai.it)