Carrarese, pari in rimonta nel debutto in serie B allo stadio dei Marmi: finisce 1-1 contro il Mantova (Di domenica 20 ottobre 2024) Carrara, 20 ottobre 2024 – Deve accontentarsi di un punto la Carrarese alla sua prima in serie B allo stadio dei Marmi. Gli azzurri avrebbero meritato ampiamente il successo per quanto mostrato in campo ma alla fine si sono ritrovati addirittura sotto nel punteggio ed il pari può essere accolto in ogni caso positivamente. Niente minuto di raccoglimento per i tre giovani tifosi del Foggia morti in un incidente ma ci hanno pensato gli ultras restando in silenzio per un il primo di gioco mostrando un commovente striscione dedicato a “tre ragazzi come noi”. Quarto d’ora di fuoco degli apuani che pressano molto alto e non fanno uscire il Mantova dalla propria metà campo. Al 4’ arriva subito il gol ma il boato dello stadio dei Marmi è zittito dalla bandierina dell’assistente di linea che ravvisa un fuorigioco sul tiro vincente di Capello smarcato da Finotto. Sport.quotidiano.net - Carrarese, pari in rimonta nel debutto in serie B allo stadio dei Marmi: finisce 1-1 contro il Mantova Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Carrara, 20 ottobre 2024 – Deve accontentarsi di un punto laalla sua prima indei. Gli azzurri avrebbero meritato ampiamente il successo per quanto mostrato in campo ma alla fine si sono ritrovati addirittura sotto nel punteggio ed ilpuò essere accolto in ogni caso positivamente. Niente minuto di raccoglimento per i tre giovani tifosi del Foggia morti in un incidente ma ci hanno pensato gli ultras restando in silenzio per un il primo di gioco mostrando un commovente striscione dedicato a “tre ragazzi come noi”. Quarto d’ora di fuoco degli apuani che pressano molto alto e non fanno uscire ildalla propria metà campo. Al 4’ arriva subito il gol ma il boato dellodeiè zittito dalla bandierina dell’assistente di linea che ravvisa un fuorigioco sul tiro vincente di Capello smarcato da Finotto.

