Calliano: il comune trentino dove il gioco d'azzardo rende e non delude (Di domenica 20 ottobre 2024) Calliano, noto comune situato in trentino Alto-Adige, ha acquisito notorietà per il suo sorprendente trend nel settore del gioco d'azzardo. Con una popolazione di soli 2.098 abitanti, questa località ha registrato nel 2023 spese straordinarie per scommesse e giochi della fortuna. I numeri, che rivelano un attivismo notevole in questo ambito, pongono Calliano al centro dell'attenzione, non solo per la sua dimensione, ma per la peculiarità di essere un punto di riferimento per i giochi statali e le lotterie. Le impressionanti statistiche del gioco a Calliano Nel 2023, i residenti di Calliano hanno investito mediamente 12.749 euro a testa in scommesse online, giochi di Stato, Gratta&Vinci e lotterie. Questo valore rappresenta un record significativo, se paragonato alla media nazionale, che nello stesso anno si è attestata intorno ai 2.996 euro a persona.

