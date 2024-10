Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Miran E Reyyan Inscenano Il Divorzio! (Di domenica 20 ottobre 2024) Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Miran e Reyyan vengono ancora una volta bersagliati dai Sadoglu. I due decidono di inscenare un Divorzio e il piano riesce perfettamente! Hercai prosegue e, nel corso delle Puntate Turche della soap opera, i telespettatori assisteranno ad un nuovo piano da parte di Miran e Reyyan, che stavolta avrà lo scopo di placare le pressioni dei Sadoglu su Reyyan. Infatti, i due decideranno di fingere di essersi lasciati ed inscenare un Divorzio. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: i Sadoglu minacciano Reyyan! Nel corso delle Puntate Turche di Hercai, la storia d’amore tra Reyyan e Miran continua ad essere molto contrastata, sempre per via delle rivalità tra le due famiglie e del consueto desiderio di vendetta destinato ad emergere da entrambe le parti. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Miran E Reyyan Inscenano Il Divorzio! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)vengono ancora una volta bersagliati dai Sadoglu. I due decidono di inscenare une il piano riesce perfettamente!prosegue e, nel corso delledella soap opera, i telespettatori assisteranno ad un nuovo piano da parte di, che stavolta avrà lo scopo di placare le pressioni dei Sadoglu su. Infatti, i due decideranno di fingere di essersi lasciati ed inscenare un. Ma ecco che cosa sta per succedere.: i Sadoglu minacciano! Nel corso delledi, la storia d’amore tracontinua ad essere molto contrastata, sempre per via delle rivalità tra le due famiglie e del consueto desiderio di vendetta destinato ad emergere da entrambe le parti.

