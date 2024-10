Alluvione in Emilia-Romagna: esondano fiumi, evacuazioni e strade chiuse (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regione Emilia-Romagna è stata colpita da una nuova ondata di maltempo, che ha provocato l’esondazione di numerosi fiumi durante la notte, estendendo l’Alluvione dall’area metropolitana di Bologna fino a Ravenna, Modena, Reggio Emilia e verso Piacenza. La presidente facente funzione della regione, Irene Priolo, ha invitato i cittadini a seguire attentamente le istruzioni dei sindaci locali per garantire la sicurezza. Emergenza fiumi e difficoltà nei soccorsi Secondo Priolo, la situazione è peggiorata rispetto alle previsioni iniziali: “Abbiamo avuto diverse criticità nell’area metropolitana di Bologna, con modelli di previsione che non corrispondevano all’evoluzione reale della perturbazione”. Thesocialpost.it - Alluvione in Emilia-Romagna: esondano fiumi, evacuazioni e strade chiuse Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Regioneè stata colpita da una nuova ondata di maltempo, che ha provocato l’esondazione di numerosidurante la notte, estendendo l’dall’area metropolitana di Bologna fino a Ravenna, Modena, Reggioe verso Piacenza. La presidente facente funzione della regione, Irene Priolo, ha invitato i cittadini a seguire attentamente le istruzioni dei sindaci locali per garantire la sicurezza. Emergenzae difficoltà nei soccorsi Secondo Priolo, la situazione è peggiorata rispetto alle previsioni iniziali: “Abbiamo avuto diverse criticità nell’area metropolitana di Bologna, con modelli di previsione che non corrispondevano all’evoluzione reale della perturbazione”.

Allerta alluvioni in Emilia-Romagna : l’esondazione dei fiumi si propaga da Bologna a Piacenza - Il bollettino emesso da Emilia Romagna Meteo fornisce un quadro aggiornato delle strade chiuse, tra cui la SP 21 “Valle del Sillaro”, la SP 26 “Valle del Lavino” e altri tratti importanti. Le autorità stanno lavorando in stretto contatto con la Protezione Civile per garantire la sicurezza dei residenti e implementare appropriati piani di evacuazione per coloro che si trovano nelle zone più ... (Gaeta.it)

Maltempo - allerta per Emilia-Romagna - Calabria - Veneto - Basilicata e Lombardia. LIVE - Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria, allerta in particolare nelle zone ioniche. Ma forti temporali si registrano da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a ... (Tg24.sky.it)

