Un ristorante McDonald’s aprirà a Edolo, si cercano 50 dipendenti: come candidarsi (Di sabato 19 ottobre 2024) A Edolo (Brescia) verrà aperto un nuovo McDonald's. Con l'apertura del locale, ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare dipendente della nota catena. In totale sono state aperte cinquanta posizioni: ecco come fare. Fanpage.it - Un ristorante McDonald’s aprirà a Edolo, si cercano 50 dipendenti: come candidarsi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A(Brescia) verrà aperto un nuovo McDonald's. Con l'apertura del locale, ci sarà la possibilità diper diventare dipendente della nota catena. In totale sono state aperte cinquanta posizioni: eccofare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un ristorante McDonald’s aprirà a Edolo, si cercano 50 dipendenti: come candidarsi - A Edolo (Brescia) verrà aperto un nuovo McDonald's. Con l'apertura del locale, ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare dipendente della nota ... (fanpage.it)

Apre McDonald's a Edolo: si cercano 50 persone da assumere - Come detto sarà il diciassettesimo McDonald's in provincia: ce ne sono 3 a Brescia e 3 sul Garda, uno a Darfo Boario Terme, altri a Castegnato, Concesio, Erbusco, Ghedi, Orzinuovi, Rodengo Saiano, ... (bresciatoday.it)

McDonald’s apre a Edolo: 50 posti di lavoro disponibili - Selezioni online aperte fino al 23 ottobre per entrare in un ambiente giovane, inclusivo e dinamico, con opportunità di carriera e contratti stabili. Un’occasione per chi desidera lavorare in squadra ... (quibrescia.it)