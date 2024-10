Secoloditalia.it - Ristorante Traiano – Roma

(Di sabato 19 ottobre 2024)Foro, 1/B – 00187Telefono: 06/25399844 Sito Internet: www.restaurant.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 16/35€, primi 14/32€, secondi 35/50€, dolci 9/15€ Chiusura: Lunedì. A pranzo tranne Sabato OFFERTA Se dessimo un premio per l’affaccio più suggestivo andrebbe di diritto a questo nuovo(aperto nel 2023) nato dove fino ad alcuni anni fa c’era la Taberna Ulpia. Ci troviamo nel Foro di, in un contesto unico valorizzato dalla sapiente ristrutturazione fatta dai nuovi proprietari (gli stessi del 1978 di Via Zara, al momento chiuso) che hanno il proposito di portare qui una cucina di ricerca basata su ottime materie prime.