Pums, la Zac «Al Guasco-San Pietro e a Capodimonte» come esperimento prima dell'eventuale Ztl (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Niente Ztl almeno per il momento ad Ancona, mentre in un futuro non troppo lontano diversi quartieri potrebbero diventare oggetto di sperimentazione della Zac, diventando dunque Zone ad accesso controllato. Un sistema già utilizzato questa estate a Portonovo con estremo successo, stando Anconatoday.it - Pums, la Zac «Al Guasco-San Pietro e a Capodimonte» come esperimento prima dell'eventuale Ztl Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Niente Ztl almeno per il momento ad Ancona, mentre in un futuro non troppo lontano diversi quartieri potrebbero diventare oggetto di sperimentazionea Zac, diventando dunque Zone ad accesso controllato. Un sistema già utilizzato questa estate a Portonovo con estremo successo, stando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pums di Ancona - Zinni : «Indispensabile l'anello filoviario e i bus bimodali. I parcheggi scambiatori diventeranno cerniere di mobilità» - ANCONA – Come dichiarato dall’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni, al centro del Pums di Ancona vi è il Trasporto pubblico locale ed il suo maggiore utilizzo per entrare in città a scapito dell’utilizzo dei mezzi a motore. La chiave per questa svolta, fa sapere il vicesindaco, è il nuovo... (Anconatoday.it)