La manovra del governo ha deluso le attese della destra

Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, lo ha detto senza dirlo esplicitamente e lo ha fatto capire mercoledì mattina durante la conferenza stampa con cui ha presentato la manovra del governo. Giorgetti ha detto di essere "dispiaciuto per aver deluso le attese", rivolgendosi all'opposizione che evocava nella manovra un aumento delle tasse. Ma poi ha anche detto di aver avvertito, rispetto al tema dei tagli della spesa, "una delusione abbastanza diffusa tra i colleghi". Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis La delusione, in verità, riguarda ambiti molto diversi.

Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra : chi sarà obbligato a pagare con carta - In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'evasione. Continua a leggere . Il governo Meloni lancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico o carta di credito. (Fanpage.it)

Manovra - Sbarra “Il governo convochi i sindacati” - ROMA (ITALPRESS) -“Aspettiamo che il governo ci convochi per entrare nel merito e nei contenuti al di là delle anticipazioni che in parte condividiamo e apprezziamo. Dalle prime notizie pensiamo sia positivo che nella manovra vengono accolte molte rivendicazioni e priorità che la Cisl ha avanzato da luglio”. (Unlimitednews.it)

Manovra - Sbarra “Il governo convochi i sindacati” - xb1/sat/col Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) -“Aspettiamo che il governo ci convochi per entrare nel merito e nei contenuti al di là delle anticipazioni che in parte condividiamo e apprezziamo. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. (Unlimitednews.it)